СМИ: Послом РФ в Турции может стать полпред президента

Новым послом России в Турции станет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Это рассказали "Дождю" два источника, близких к Кремлю. Он займет место убитого 19 декабря Андрея Карлова. По словам собеседников, назначение произойдет уже в новом году.

«Первый раз слышу», — сказал "Дождю" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о назначении Бабича.

Бабич еще летом он претендовал на место посла России на Украине вместо ушедшего с этого поста Михаила Зурабова. Парламент поддержал это назначение, и Россия запросила агреман от Украины, но получила отказ.

После отказа украинской стороны вопрос о новом месте работы Бабича оставался открытым, утверждает собеседник, близкий к Кремлю. Бабич — непростой руководитель, его работа нравилась не всем работающим в округе губернаторам и связанным с ним чиновникам, говорит источник "Дождя", близкий к Кремлю. Кроме этого, и сам полпред давно хотел сменить работу, добавляет собеседник.