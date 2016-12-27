Первый черный ящик разбившегося у Сочи Ту-154 подняли на поверхность

Первый "черный ящик" потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154 найден на глубине 17 метров и поднят на поверхность.

"В 8:48 обнаружили и подняли на поверхность первый "черный ящик" Ту-154", — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Кадры с поднятым на борт военного корабля самописцем показал телеканал "Россия-24". В Минобороны сообщили, что самописец доставят на расшифровку в ЦНИИ ВВС в Подмосковье.

Ранее спасатели заявили, что нашли обломки хвостовой части самолета, где находился самописец. Эти и другие фрагменты лайнера спасатели поднимают со дна и доставляют на берег.

Данные "черных ящиков" помогут специалистам установить причины трагедии. В настоящее время основные версии, которые рассматривает ФСБ, — это неисправность самолета, попадание постороннего предмета в двигатель, ошибка пилота и некачественное топливо. Признаков теракта спецслужбы пока не выявили.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.