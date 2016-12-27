В Барнауле обрушилась крыша гипермаркета

В столице Алтая накануне обрушилась крыша гипермаркета.

Следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту частичного обрушения потолочных конструкций в торгово-развлекательном центре «Галактика» города Барнаула, сообщает ведомство.

Оно уточняет, что вечером 26 декабря 2016 года в торгово-развлекательном центре «Галактика» города Барнаула в помещении магазина «Ашан» произошло обрушение части потолочных конструкций. Граждане были эвакуированы, никто из посетителей ТРЦ не пострадал.

В рамках проверки следствию предстоит установить причины обрушения кровли здания и дать правовую оценку действиям лиц, допустившим нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СМИ уже выдвинули версию, что часть крыши ТРЦ рухнула, не выдержав тяжести снега.