В Петербурге выпущена серия благотворительных новогодних открыток в помощь животным

В Петербурге выпущена лимитированная серия новогодних открыток, вся прибыль с продажи которых будет направлена бездомным кошкам из «нехорошей» квартиры.

Волонтеры проекта «Лео_need» оказывают помощь животным одной из петербургских квартир. Проживающие там супруги занимались неконтролируемым разведением кошек, которых подбирали на улицах Петербурга, уверяя, что животные обладают экстрасенсорными способностями.

Приставам и волонтерам открылась ужасающая картина: на небольшой жилплощади ютились 60 кошек различных возрастов. Многие из них были больны и нуждались в срочной ветеренарной помощи.

В настоящее время около 30 кошек находятся в стационаре, где проходят лечение. После выздоровления привитые животные с паспортами будут пристраиваются в добрые руки.

На новогодних открытках изображены подопечные проекта «Лео_need», в том числе «поломанная» кошечка Кассандра, слепые животные Леонид и Котя, а также многие другие. Автор иллюстраций – художница Зина Борисова.

Прибыль с продажи открыток будет направлена на закупку новых клеток и оплату долгов в ветклинике. Кроме того, волонтеры проекта «Лео_need» ведут сбор макулатуры, полученные деньги с которой используются для покупки пеленок.

Открытки, помогающие кошкам, можно приобрести на благотворительном сайте «Зверопочты» www.zveropochta.ru или купить в магазинах «Спасибо!».