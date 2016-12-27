Минпромторг: Продажи алкоголя в Рунете могут начаться в 2018 году

Вопрос о легализации интернет-торговли алкоголем практически урегулирован, продажа алкоголя в Интернете может быть запущена с 2018 года. Об этом рассказал в интервью RNS министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Алкоголь в Интернете должен продаваться на тех же принципах, как в розничных сетях. Принципиальных возражений против допуска алкоголя на электронные площадки уже нет. В течение полугода можно отрегулировать механизм и с 2018 года запустить продажу», — заявил Мантуров.

По словам министра, основные разногласия и противоречия по вопросу легализации интернет-торговли алкоголем, а также лекарствами и ювелирными украшениями, сняты. «Осталось проработать схему, чтобы сделать сектор контролируемым, понятным и прозрачным», — подчеркнул Мантуров.

Сейчас продажа алкоголя в Интернете запрещена. Минпромторг выступает за снятие этого запрета, поскольку это помогло бы сократить нелегальный объем торговли алкоголем, заявлял ранее в интервью RNS замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Минфин также поддержал разрешение дистанционной продажи алкоголем при условии, если она будет подчиняться тем же правилам, что и обычная торговля.

За легализацию интернет-торговли алкоголем выступило и Минэкономразвития, если продажа будет ограничена по времени и возрасту.