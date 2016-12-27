Из ломбарда на Энгельса воры унесли 800 тысяч рублей

Воры вскрыли сейф в ломбарде сети «585» на проспекте Энгельса в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», 26 декабря около 6 утра двое преступников, перекусив дужку навесного замка металлической решетки и высверлив замок входной двери, вошли в помещение ломбарда «585» на проспекте Энгельса. По предварительной информации, они найденным в комнате ключом открыли сейф и похитили оттуда 800 тысяч рублей. После чего скрылись с места происшествия.

По факту происшествия проводится проверка.