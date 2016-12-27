На Варшавской у бизнесмена отняли три миллиона

Поход в магазин обернулся для гендиректора петербургской фирмы ограблением.

Как стало известно «Фонтанке», двое грабителей в черных куртках подошли к машине «Мазда 3», принадлежащей 43-летнему генеральному директору петербургской фирмы, около 20.50 у дома 6, корпус 1 по Варшавской улице. Бизнесмен, как говорят, выходил из магазина с занятыми руками и оказать сопротивление не мог, когда грабители вырывали у него из рук сумку. В ней якобы было три миллиона рублей личных денег предпринимателя.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 (грабеж) УК РФ.