«Леди Лёд» подарила детям сказку

В ДК Ленсовета театр-студия «Непоседы» представила музыкальный спектакль «Леди Лёд». Постановку увидели не только простые зрители, но и подопечные детских домов и фондов.

На сцене ДК им. Ленсовета прошла премьера обновленной версии музыкального спектакля «Леди Лёд». Примечательно то, что в спектакле приняла участие восходящая звезда российского шоу-бизнеса и победительница шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина, которая исполнила роль Принцессы. Все остальные роли исполнили артисты театра-студии «Непоседы».

Одной из самых красочных новогодних постановок, в основе которой лежит красивая и знакомая сказка «Снежная Королева», смогли насладиться не только обычные зрители, но и подопечные благотворительных фондов и детских домов, с которыми не первый год сотрудничают «Непоседы». На протяжении нескольких лет ребята часто устраивают благотворительные показы и посещают детские дома, а год назад прошла масштабная благотворительная акция «Бумеранг добра» – в её рамках «Непоседы» собирали необходимые вещи для детских домов нашего города.

Юные зрители аплодировали артистам и переживали за героев сказки, которые отправились в Ледяное королевство, чтобы спасти своего друга, а по пути их ждали невероятные приключения. С помощью современных декораций они оказывались в новогодней сказке, снежном королевстве, общались с Феей цветов, воронами. Девочки же удивлялись красочным костюмам, в которые облачились актеры.

Как и положено, добро победило зло и в финале все участники, исполнив хоровую песню, поздравили зрителей с Новым годом.

Михаил Садчиков-младший