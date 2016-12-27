В Петербурге двухлетняя девочка обварилась кипятком

Двухлетняя девочка обварилась кипятком во время ингаляции в Приморском районе Петербурга, малышку госпитализировали в больницу после домашних медицинских процедур.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел 26 декабря около 21.50 в квартире на Комендантском проспекте. По предварительной информации, кастрюля с кипятком перевернулась во время ингаляции – простывшего ребенка заставили дышать паром. Двухлетняя девочка с ожогами ягодиц и правой ноги была госпитализирована в детскую городскую больницу №1.

Во время несчастного случая в квартире была только мать малышки — 32-летняя женщина.

По факту происшествия полицией Приморского района проводится проверка.