По уточненным данным, на месте крушения самолёта Ту-154 в Чёрном море обнаружены тела 12 погибших и 156 фрагментов тел, сообщил Р источник в силовых структурах.

"В 03.00 мск на месте падения самолета найдено ещё одно тело, общее число тел погибших, по уточненным данным, составляет 12", — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Как заявили ранее в Минобороны, останки переправят самолетами в Москву для проведения генетической экспертизы.

Кроме того, на расстоянии около 1800 метров от берега спасатели нашли фрагменты фюзеляжа, двигателя и хвостовой части самолета. Часть обломков уже поднята и доставлена на берег.

В поисковой операции принимают участие 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, пять вертолетов. Для подъема крупных обломков в район поисковой операции прибыл морской самоходный кран.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.