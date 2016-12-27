Семейная пара из Тосно задержана по подозрению в ограблении на Хасанской

Уголовный розыск Красногвардейского района Петербурга меньше чем за сутки раскрыл ограбление и жестокое избиение женщины на Хасанской улице.

Как стало известно "Фонтанке", в ночь с 25 на 26 декабря в парадной дома №14 по Хасанской улице была жестоко избита 36-летняя уроженка Сахалинской области. По предварительной информации, она возвращалась домой, когда вместе с ней в парадную зашел мужчина 30-35 лет. Он ударил женщину по голове, а потом долго пинал ногами. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, грабитель забрал у нее мобильный телефон и кошелек с 700 рублями.

Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района к утру 27 декабря задержали подозреваемого – им оказался 40-летний шесть раз судимый житель Тосно. Вместе с ним был задержана и его 35-летняя супруга. По версии следствия, женщина помогала мужчину заманивать в парадные или подворотни жертв, а там он их избивал и похищал ценные вещи.

Полиция ведет поиск возможных жертв этой пары.