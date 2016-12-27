Самолет выехал за пределы ВПП в аэропорту Гоа

Самолет авиакомпании Jet Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Даболим в Гоа. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

«Jet Airways с сожалением сообщает, что самолет рейса 9W 2374, Гоа-Мумбаи, со 154 пассажирами и семью членами экипажа выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время подготовки к взлету», — говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Пассажиры и экипаж были эвакуированы, несколько человек получили травмы.