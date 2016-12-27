Стрельба в Москве: ранены пятеро, злоумышленник скрылся

Установлена личность устроившего стрельбу на западе Москвы, во время которой пострадали 5 человек, в том числе полицейские, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

"Четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, одному сотруднику полиции помощь оказана на месте. Личность стрелявшего установлена. Принимаются меры к задержанию преступника", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, информация об инциденте поступила в полицию в 1.30 (мск). Стрельба велась из неустановленного оружия в подъезде по адресу улица Ельнинская, дом 22, корпус 2. Огнестрельные ранения получили три сотрудника уголовного розыска и двое гражданских.

Ранее столичное ГУМВД сообщило, что трое полицейских получили ранения в ходе задержания подозреваемого в грабеже на западе Москвы.