Очевидец рассказал подробности падения Ту-154 в Чёрное море у Сочи

Очевидец крушения Ту-154 Минобороны РФ вблизи Сочи сообщил о подробностях авиакатастрофы, отметив, что экипаж как будто пытался посадить самолет на воду. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Свидетелем происшествия, по данным издания, стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент происшествия на катере в акватории Сочи. Он рассказал что самолет, вылетевший из аэропорта Адлера, вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на него посадку.

При этом пограничник отметил, что положение Ту-154 в воздухе показалось ему странным даже для посадки, поскольку самолет летел с неестественно задранным носом, словно мотоцикл, поставленный на заднее колесо. Через мгновение самолет, по его словам, задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего упал в воду и быстро затонул.

Эксперты, комментируя «Коммерсанту» описанную картину происшествия, выразили предположение, что авиакатастрофа так или иначе была связана с действиями экипажа. По их мнению, самолет начал терять скорость и высоту из-за ошибки пилотов, слишком энергично пытавшихся поднять машину. В результате Ту-154 мог оказаться на закритических углах атаки, что привело к потере скорости подъемной силы крыльев и последующему снижению лайнера.

Как отмечает газета, в аналогичных обстоятельствах в августе 2006 года под Донецком разбился Ту-154М авиакомпании «Россия», направлявшийся из Анапы в Санкт-Петербург. Командир экипажа, пытаясь подняться над грозовым фронтом, допустил ошибки, что привело к сваливанию самолета с высоты 12 тысяч метров.

Ранее источник в силовых структурах говорил ТАСС, что разрушения хвостовой части самолета Ту-154, извлеченной из воды, указывают на то, что экипаж пытался посадить самолет на воду.

О том, что установлены очевидцы падения самолета Ту-154 в Черное море, днем 26 декабря говорили в пресс-службе ФСБ. Кроме того, найдена запись видеорегистратора, запечатлевшая момент крушения.