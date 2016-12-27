КЗС сообщил об отсутствии угрозы наводнения в Петербурге из-за случившегося шторма.

"Из-за сложившейся в Санкт-Петербурге штормовой обстановки, руководство Дирекции Комплекса защитных сооружений предприняло меры по предотвращению роста уровня воды. На протяжении семи часов осуществлялось маневрирование затворами водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2, преграждающими доступ опасной воды к дельте реки Невы. В настоящее время метеоусловия нормализовались. Затворы приведены в штатное положение. Дирекция КЗС находится в режиме постоянной готовности к защите города от наводнений", – сообщила пресс-служба организации.