В США умерла астроном, доказавшая существование темной материи

Знаменитая астроном Вери Рубин (Vera Rubin) умерла в возрасте 88 лет. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на ее сына Алана Рубина.

Ученая скончалась в ночь на воскресенье, 25 декабря, в Принстоне, штат Нью-Джерси, США. Смерть женщины преклонных лет была вызвана естественными причинами.

Вера Рубин родилась 23 июля 1928 года в Филадельфии. В 1948 году закончила Вассарский колледж, где получилась степень бакалавра искусств. В поступлении в аспирантуру по астрономии Принстонского университета ей было отказано, поскольку до 1975 года женщинам это не разрешалось. Рубин была принята в Корнелльский университет, где изучала астрономию и физику, Затем она окончила Джорджтаунский университет со степенью доктора философии.

Исследования Рубин помогли подтвердить существование темной материи. В частности, она выявила расхождения между предсказанным угловым вращением галактик и наблюдаемым движением. По ее мнению, это могло объясняться только одним — влиянием темной материи. Данное явление получило название «проблема вращения галактики».

Также астроном доказала, что темной материи во Вселенной не 10 процентов, как считалось раньше, а на порядок больше.

Научные достижение Веры Рубин были удостоены множества наград, в том числе высшей научной награды США — «Национальной медали науки», а также золотой медали Королевского астрономического общества Великобритании. Она стала второй женщиной-астрономом, избранной в состав Национальной академии наук.