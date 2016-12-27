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27.12.2016 00:33

Полтавченко рассказал, когда в Петербурге начнут строить Восточный скоростной диаметр

Строительство новой автомагистрали "Восточный скоростной диаметр" (ВСД) в Санкт-Петербурге может начаться через 1,5-2 года, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

2 декабря президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии открытия центрального участка внутригородской платной скоростной магистрали "Западный скоростной диаметр" (ЗСД). Проект реализован на основе государственно-частного партнерства. Губернатор Петербурга доложил президенту РФ о том, что бизнес уже проявляет интерес к новому проекту — строительство широкополосной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц (Восточный коридор).

Как сообщил Полтавченко, в январе 2017 года планируется объявить конкурс на разработку проекта планировки новой автомагистрали. Финансово-экономическая модель проекта будет определена к концу 2017 года.

"В принципе, реальный срок начала строительных работ после проектирования трассы – не раньше, чем через 1,5-2 года. Есть несколько потенциальных инвесторов, с которыми мы ведем переговоры. Они предлагают свои услуги в плане той модели, по которой реализовывался ЗСД. Сумма называется инвесторами в 150-160 миллиардов рублей. Мы, честно говоря, считали меньше. Но это были самые предварительные оценки", — рассказал он.

По словам губернатора, вероятнее всего, проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства.

Источник: РИА Новости


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