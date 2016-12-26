Подписан контракт на строительство автомобильных подходов к Керченскому мосту

Компания «МегаФон» поддержала Культурный форум

Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.