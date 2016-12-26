Подписан контракт на строительство автомобильных подходов к Керченскому мосту
Служба автомобильных дорог Республики Крым подписала контракт с ЗАО «ВАД» на начало работ по строительству автоподходов к Керченскому мосту, сообщает Крыминформ.
«Исторический момент состоялся — подписание непосредственно контракта на строительство подходов к Крымскому мосту. То есть от самого моста до существующей трассы М-17 Феодосия — Керчь», — сообщил исполняющий обязанности начальника госучреждения Игорь Кравченко.
Подписание контракта состоялось сегодня в Симферополе.
Источник: RNS