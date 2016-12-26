Источник: Экипаж пытался приводнить Ту-154

Разрушения хвостовой части самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение над Черным морем, указывают на то, что экипаж пытался посадить самолет на воду. Об этом сообщает в понедельник, 26 декабря, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», — сказал собеседник агентства.

Ранее 26 декабря в Минобороны сообщили о том, что часть фюзеляжа с иллюминаторами поднята с места падения Ту-154 и доставлена на берег. Кроме того, найдена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя и еще ряд обломков.

Источник «Интерфакса» сообщал, что причиной крушения Ту-154 могли стать перегруз и отказ техники.

Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.