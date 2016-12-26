Россия настаивает на полном исполнении контракта на газ с Белоруссией

Российская сторона не согласна с тем, что Белоруссия рассматривает некоторые нормы соглашения по газовому рынку таким образом, что цена на газ занижается относительно цен в контракте, и настаивает на полном исполнении норм документа, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович в интервью «Ведомостям».

«Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта», — сказал Дворкович.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии цену в $132 за тысячу кубометров газа считали несправедливой и называли оптимальной стоимость в $73 за тысячу кубометров. В результате этого Белоруссия в течение 2016 года недоплачивает России за поставки газа — министр энергетики Александр Новак оценивает долг Белоруссии в $270-300 млн, пишет RNS.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не появился сегодня на саммитах ЕАЭС и ОДКБ в Петербурге, где остальные участники встречи на уровне глав государств подписали ряд документов. Кремль в лице пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова посоветовал журналистам справляться о причинах отсутствия главы братского государства на саммитах в Петербурге во властных структурах Белоруссии.