Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал «агрессивный ответ» на резолюцию ООН, запретившую Тель-Авиву вести стройку на палестинских территориях, сообщает Haaretz.

«Наша реакция будет мудрой и агрессивной. Тогда все страны поймут неприемлемость для нас того, что произошло в ООН», — сказал политик.

Он также сказал, что другие страны уважают сильные народы, способные постоять за себя, но никто не уважает «пресмыкающиеся и склоняющиеся головы страны».

«У Израиля сильнейшее национальное самосознание. Мы не будем подставлять вторую щеку. Пора заканчивать с эмигрантским менталитетом», — пояснил премьер.

Ранее пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон подтвердил, что государство перенесло визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана из-за голосования Киева по резолюции ООН.