ДНР передаст Киеву двух пленных

Донецкая Народной Республика передаст украинской стороне 27 декабря двух пленных.

Об этом заявили сегодня в МГБ ДНР, сообщает ДАН.

«В 9:00 состоится передача двух пленных украинской стороне в качестве акта доброй воли», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сегодня ряд украинских и российских СМИ сообщали о том, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко договорилась с представителями самопровозглашенных республик юго-востока Украины о передаче двух плененных женщин.