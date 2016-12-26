СМИ: Киссинджер будет посредником между главами России и США

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер станет посредником в отношениях Москвы и Вашингтона после инаугурации избранного президента США Дональда Трамп. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные европейских спецслцжб, основанных на информации источников из команды Трампа.

По информации издания, у Киссинджера есть свой план относительно того, как строить отношения с Москвой в новом ключе. Среди прочего, экс-госсекретарь предлагает США «признать преобладание России на юго-западных территориях бывшего СССР — от Белоруссии и Украины, через Грузию и до Казахстана».

Кроме того, Трамп по совету Киссинджера намерен добиваться отмены санкций против России. Также экс-госсекретарь имеет свой взгляд на решение украинского и крымского вопросов.

«Ключевая идея [Киссинджера] в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины... В замен Запад не вмешивается в крымский вопрос», — пишет газета.

Американский экс-госсекретарь, по данным издания, уверен, что в настоящее время лучше налаживать связи с Россией на фоне «все более воинственного Китая».