Спасатели нашли хвостовую часть Ту-154 с фрагментами двигателя
На месте крушения Ту-154 в Черном море обнаружена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Под водой обнаружен еще ряд обломков, которые в настоящее время исследуются водолазами. Один из них – хвостовая часть с фрагментами двигателя", — говорится в сообщении.
Как отмечает Минобороны РФ, все найденные фрагменты доставляются на берег и передаются следственным органам.
Отмечается, что с первых часов после трагедии Минобороны РФ достоверно информирует обо всех изменениях и фактах в ходе поисковой операции. Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.
"Причины трагедии могут быть установлены только специалистами после обнаружения и исследования бортовых самописцев или черных ящиков. Их поиском на грунте круглосуточно занимается специальная группа водолазов", — добавили в министерстве.
Источник: РИА Новости