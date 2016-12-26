СМИ: Тело командира экипажа Ту-154 подняли на поверхность

Опознаны две жертвы крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

"Опознаны двое: летчик (Роман) Волков и помощник начальника департамента культуры министерства обороны Оксана Бадрутдинова", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, процедура опознания продолжается.

Напомним, "Фонтанка" ещё днём писала о том, что тело командира воздушного судна было поднято на поверхность в ходе поисковой операции.

Накануне утром военный Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять тележурналистов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.