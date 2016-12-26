Путин наградил орденами Мацуева и Варшавера
Президент России Владимир Путин распорядился о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени народного артиста России Евгения Миронова
«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Миронова Евгения Витальевича — художественного руководителя… Государственного театра наций, город Москва», — говорится в тексте указа.
Также президент распорядился о присвоении ордена Почета музыканту Денису Мацуеву, режиссеру Алле Суриковой, художественному руководителю Московского цирка Никулина Максиму Никулину и актеру Виктору Смирнову, а также ордена Александра Невского директору Московского театра «Ленком» Марку Варшаверу.