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26.12.2016 21:35

Дело бывшего депутата Михеева о хищениях на два миллиарда рублей передано в суд

Генеральная прокуратура направила уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Олега Михеева в суд. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Интерфаксу» сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Обвинительное заключение по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере утвердил заместитель генпрокурора Виктор Гринь, сообщил Куренной. Дело будет рассматриваться в Советском районном суде Волгограда.

По данным следствия, Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности ОАО АКБ «Волгопромбанк» перед ним. В 2011 году он организовал направление в суд искового заявления о взыскании с «Промсвязьбанка» как правопреемника «Волгопромбанка» денежных средств в размере 2,1 миллиарда рублей. «Однако довести свои намерения до конца Михеев не смог, поскольку решением суда в удовлетворении исковых требований отказано, а задолженность признана мнимой», — уточнил Куренной.

Михеев был лишен депутатской неприкосновенности в феврале 2013 года. Помимо покушения на мошенничества в отношении «Промсвязьбанка», он подозревался в причастности к захвату 14 объектов недвижимости Волгоградского моторостроительного завода общей стоимостью более 500 миллионов рублей, а также невозвращении «Номос-банку» кредита на 170 миллионов рублей.

Источник: Лента.ру


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