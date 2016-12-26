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26.12.2016 19:39

В штабе Трампа признались в отсутствии стратегии борьбы с ИГ

В штабе избранного президента США Дональда Трампа признались в отсутствии стратегии борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Соответствующее заявление сделал советник Трампа Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, его слова передает The Independent.

Гингрич заявил, что не думает, что у будущего президента есть стратегия, однако в его штабе много отставных генералов, которые, несомненно, разработают необходимые планы. «У них гораздо более прочная связь с реальностью, чем у администрации [Барака] Обамы», — отметил он.

В апреле, когда Трамп был только кандидатом на пост президента, он говорил: «Если меня изберут президентом, ИГ закончится, и закончится очень быстро». Через месяц он вновь пообещал уничтожить террористическую группировку после победы на выборах.

Источник: Лента.ру


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