Молдавские либералы попытались вернуть флаг ЕС на здание резиденции Додона

Группа депутатов от Либеральной партии Модавии попыталась водрузить флаг Евросоюза на здание резиденции президента страны. Об этом в понедельник, 26 декабря, информирует портал Newsmaker.md.

Снятие флага депутаты назвали антиконституционным и незаконным. По их мнению, это может привести к охлаждению отношений Кишинева и Брюсселя. Попытку водрузить полотнище предприняли парламентарии Ион Апостол, Валериан Бежан и Штефан Влас.

Пресс-секретарь президента Ион Чебан отметил, что новый флаг был быстро снят с резиденции Игоря Додона. «Президент — гарант Конституции, соблюдения законодательства и руководствуется только законом. В этом случае важны положения закона о государственном флаге страны и решения правительства. С сегодняшнего дня на здании будет только символика Республики Молдавия», — подчеркнул представитель главы государства.

Ранее в этот же день со здания резиденции нового президента Молдавии Игоря Додона сняли флаг Европейского союза. При этом нет информации о том, был ли он сорван по распоряжению нового главы государства или по другим причинам.