Ролдугин: Ансамбль Александрова в Сирии снижал агрессию

Академический ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова, выступая в Сирии, снижал накал агрессии с обеих сторон, сказал виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин в эфире "Вести.FM".

«Это один из лучших коллективов, который представляет Россию на мировом культурном форуме. Этот коллектив участвует как боец регулярной армии в военных действиях. Это тот сегмент, который старается примирить враждующие стороны, снизив накал агрессии с обеих сторон», — сказал Ролдугин.

По мнению музыканта, восстановить ансамбль будет непросто. «Ансамбль Александрова — это не только сиюминутный состав — это история, история их участия в военных действиях, это легенда», — добавил Ролдугин.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, в том числе НТВ, "Звезды" и Первого канала, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, напоминает РИА Новости.