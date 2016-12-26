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26.12.2016 19:06

В Доме журналиста на Невском почтили память Губанкова и Рункова

На Невском, 70, перед пленумом Союза журналистов Петербурга почтили минутой молчания память погибших в авиакатастрофе летевших в Сирию петербуржцев.

В Доме журналиста на Невском почтили память Губанкова и Рункова

Антон Губанков возглавлял департамент культуры Министерства обороны России. В 2008 – 2011 годах возглавлял комитет по культуре правительства Петербурга, а до этого работал в ленинградских и петербургских СМИ. Архангелогородец Дмитрий Рунков, прежде чем стать журналистом Первого канала, несколько лет проработал на каналах 100ТВ и «Санкт-Петербург».

В память о погибших у входа в Доми журналиста установили их портреты. Возле них коллеги погибших и жители города оставляют цветы.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера в 5.20 и пропал с радаров спустя 20 минут. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста Ансамбля имени Александрова (они должны были дать предновогодний концерт для военных), девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.


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