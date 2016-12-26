Индекс борща на Украине за год вырос вдвое

Кастрюля украинского борща с мясом объемом 3,5-4 литра сегодня обойдется более чем в 5 долларов (130 гривен) по сравнению с менее чем 3 долларами (74 гривны) в начале года. Такие данные приводятся на сайте общественного объединения «Экономический дискуссионный клуб». Это означает, что «Борщевой индекс» (Ukrainian Borsch Index) вырос почти вдвое.

Мясо и мясная продукция за год выросли в цене примерно на 30 процентов, превысив 100 гривен за килограмм. Цены на овощи местного производства медленно дорожали, по 2-3 процента ежемесячно.

Итоговый рост цены национального украинского блюда произошел за счет овощей, цены на которые в октябре нынешнего года по сравнению с прошлым годом увеличились в 2-5 раз, тогда как мясо возросло в цене на 20-25 процентов.

Особенно цены поднялись в канун Нового года. Так, по данным украинского Госстата, во второй декаде декабря по сравнению с началом месяца цены на свеклу выросли на 2,8 процента, до 3,72 гривны за килограмм, картошка подорожала на 1,6 процента, до 5,21 гривны за килограмм, капуста — на 2,7 процента, до 3,75 гривны за килограмм, морковь — на 1,5 процента, до 4 гривен за килограмм.