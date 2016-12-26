Школы построили в ряд

Петербургский комитет по образованию составил рейтинг петербургских школ. Зачем это нужно и кто туда попал, выясняла “Фонтанка”.

Комитет по образованию оценил петербургские школы, составив пять рейтингов. Как считают чиновники, таким образом они помогут родителям будущих первоклассников сориентироваться, в какую школу отдавать ребенка. При этом в числе критериев – исполнение бюджета, проведение семинаров для учителей и вовремя сданные отчеты. В школах соглашаются, что попасть в рейтинг – престижно (правда, не все следят за своими успехами), однако родители пользоваться плодом работы комитета не торопятся.

Петербургские чиновники второй год подряд составляют рейтинги школ города. Фактически это ответ на те оценки, которые публикуют в Интернете различные порталы и родительские форумы, используя при этом народные отзывы, часто отрицательные. Как утверждают в ведомстве, их отраслевые рейтинги созданы на основе объективных показателей и призваны помогать родителям, которые не знают, в какую школу записать ребенка.

В этом году рейтинги составлены по пяти направлениям – результаты массового образования, высокие образовательные результаты и достижения, условия ведения образовательной деятельности, кадровое обеспечение, управление образовательной организацией (этот рейтинг составляется впервые). В общей сложности в рейтинги попали 295 школ Петербурга (в прошлом году их было 264).

«Каждая из школ сильна в определенном направлении, а некоторые занимают позиции сразу в нескольких рейтингах. Пять школ входят во все пять рейтингов, 18 школ – в четыре рейтинга, 44 школы – в три рейтинга, 66 школ – в два рейтинга, 162 школы в один рейтинг», – констатируют в ведомстве.

В первом рейтинге, как и в прошлом году, учитывались результаты госэкзаменов по русскому языку, математике и предметам по выбору, их однородность, отсутствие неудовлетворительных результатов обучения. В его лидерах оказались лицей №239, лицей №30, лицей 366, лицей №470, гимназия 526 и Аничков лицей. Последний поднялся на несколько пунктов по сравнению с прошлым годом, а лидер прошлогоднего списка – лицей 610, напротив, опустился. В школах на этот счет разводят руками и объясняют, что год на год не приходится, с одной стороны, а с другой, добавляют, что комитет оценивает еще и однородность результатов: если к обладателям пятерок в классах добавляются двоечники, шансы учреждения на высокие позиции сравниваются с теми, у кого среди выпускников одни хорошисты.

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Второй рейтинг также учитывает результаты госэкзаменов (ЕГЭ и ОГЭ), а также результаты, показанные школьниками в региональной и всероссийской олимпиадах. В этом рейтинге лидирующими оказались те же лицей №239, лицей №30, а также гимназия №56, а также 533-й лицей, 116 и 171 гимназии. Лидер списка прошлого года Вторая гимназия оказалась на 17-й позиции в этот раз. «Дело в том, что в этом году мы участвовали в олимпиадах, но первых мест не заняли, поэтому так», – пояснила директор гимназии Людмила Мардер.

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Третий рейтинг учитывает материально-технические условия в школе. Лидеры – Аничков лицей с бассейном, лицей №30 со стадионом с беговыми дорожками и площадкой для уличного баскетбола, 655 школа с бассейном и артистическими кабинетами, 56 гимназия с логопедическим кабинетом, изостудией и медиатекой. В лидеры также по сравнению с прошлым годом выбилась 438 школа Приморского района. В учреждении сообщили, что ничего экстраординарного для этого не делали, а лишь выполняли то, что было намечено в плане развития: потратили значительную сумму на учебники, докупили техники и хорошо оборудовали дошкольную группу.

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Четвертый рейтинг оценивает кадровое обеспечение учреждений, количество и квалификацию педагогов, их награды. Лидерами в рейтинге стали 56 гимназия, Вторая гимназия, лицей №30, лицей №239 и гимназия №528. Лидер прошлого года – гимназия №85 скатилась на 58 место. А 82 школа, занявшая 5 место в прошлом году, и вовсе не попала в список-2016. Как объяснили «Фонтанке» директора, такие пертурбации вовсе не означают, что из школы массово уволились все педагоги, а просто кто-то из преподавателей, например, мог вовремя не пройти повышение квалификации: «Это чисто бюрократическая история», – поясняют они.

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Интересно, что чисто бюрократическую историю представляет собой и пятый рейтинг – организация качества управления. При его составлении учитывают: рейтинг инновационной деятельности образовательной организации; рейтинг образовательных организаций по квалификации руководителей и рейтинг по отсутствию предписаний и подтвердившихся жалоб. «По большому счету этот рейтинг подводит итог всех предыдущих, ну а учитываются в нем вовремя сданные отчеты, исполнение бюджета, корректное ведение документооборота», – сообщила «Фонтанке» Майя Пильдес, директор 56-й гимназии, которая стала лидером этого рейтинга. Вторая гимназия, 373 лицей, 239 лицей и 169 гимназия идут следом.

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В большинстве петербургских школ, с директорами которых «Фонтанка» поговорила, сообщили, что следят за рейтингом и стараются в него попасть – это престижно, хоть и не дает никаких бонусов (в отличие от российского ТОП 500, где победители получают премию в полмиллиона на развитие школы). При этом многие директора понимают лишь примерно, за что их поощряют (формулу подсчета баллов в комитете по образованию не раскрывают). «Не знаю, зачем в комитете делают рейтинг, но на нашу школу родителям первоклассников ориентироваться не надо – у нас уже после начала первой волны почти все места заняты», – добавляют в 56 гимназии.

Между тем работу комитета по образованию игнорируют те, ради кого по идее это все затевалось. Сопредседатель городского родительского комитета Михаил Богданов сообщил «Фонтанке», что сам он доверяет больше мнению друзей, а рейтинг Смольного перегружен разными критериями: «Человеческое отношение не выразить никакими показателями, только отзывами. В то же время: на рейтинг средств никто не выделяет, вот он и выходит как результат попытки скрестить ежа с ужом. С одной стороны – данные, которые считают чиновники и которые им нужны (ну вот какого родителя волнует сданная отчетность?), с другой стороны – оценки технического оснащения, за бассейн дают очень много баллов (а школ с бассейном полтора десятка в городе), а за другие характеристики – меньше. Таким образом, сравниваются вещи несравнимые».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»