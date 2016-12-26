Контракт с «Метростроем» на строительство стадиона продлили до 31 марта

Комитет по строительству перенес приемку большей части работ по строительству стадиона на Крестовском острове на первый квартал 2017 года. 23 декабря ведомство продлило контракт с генподрядчиком «Метрострой» до 31 марта.

Как следует из допсоглашения к контракту, Смольный уже проавансировал строительство стадиона на 100%, выплатив «Метрострою» 5,3 млрд рублей. При этом до конца года планируется принять только работы на 500 млн рублей. Работы на оставшуюся сумму – более 4,8 млрд – комитет по строительству зачтет в первом квартале 2017-го.

Кроме того, 20 декабря комитет без конкурса заключил с «Метростроем» еще один, третий контракт, стоимостью 950 млн рублей. На эти средства компания должна будет к 31 марта установить системы безопасности и контроля доступа. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».