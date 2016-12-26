«Фонтанка» за 60 секунд — 26 декабря

В России день траура. При крушении самолета Минобороны погибли 92 человека, среди них — петербуржцы.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Основные версии крушения над Черным морем военного Ту-154 – метеоусловия, перегруз, теракт, техническая неисправность и человеческий фактор.

Первый самолет с останками погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ прибыл в Москву.

В катастрофе ТУ-154 погиб директор департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков — чиновник, журналист, петербуржец. «Фонтанка» вспомнила, каким он был.

Уполномоченные по правам ребенка и чиновники анонсировали 26 декабря волну детских смертей. СКР призвал искать склонных расстаться с жизнью по марке кроссовок, зеркалам напротив кровати и выбритым вискам. Особенно досталось единорогам.

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А вот ужастик от Минздрава – методические рекомендации для лечения и профилактики гриппа лекарствами с недоказанной эффективностью. Лечите грипп правильно. Это действительно опасное заболевание.

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Добро надо делать из того, что есть, — потому что больше его сделать не из чего.

http://www.fontanka.ru/2016/12/26/115/