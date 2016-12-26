Затворы дамбы частично закроют из-за подъема уровня воды

Из-за усиления ветра и подъема уровня воды 26 декабря принято решение о маневрировании затворами Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, информирует ГУ МЧС.

Синоптики прогнозируют, что в Северной столице сегодня уровень воды может подняться до опасных +110-140 см. В то время как критическим считается показатель в 160 см. Чтобы избежать подтопления, спасатели и Дирекция КЗС частично закроют Комплекс защитных сооружений. Так, будут закрыты водопропускные сооружения В1 – В6 и судопропускное сооружение С2 КЗС. Судопропускное сооружение С1 останется открытым. Суда, запланированные на проход через КЗС, следуют по расписанию.

Уровень воды по прогнозам достигнет максимума в промежуток 19.00 до 20.00, предупреждают в ГУ МЧС по Петербургу.