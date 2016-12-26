В украинском парламенте зарегистрирован законопроект о популяризации и защите русского языка

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционный блок» Евгений Балицкий зарегистрировал в парламенте законопроект о популяризации и защите русского языка, сообщается на сайте украинского парламента.

Законопроект называется «Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защиты русского языка, других языков национальных меньшинств на Украине». При этом полный текст законопроекта пока отсутствует на сайте.

Депутаты Рады в конце минувшей недели ушли на зимние каникулы, парламент продолжит работу 17 января 2017 года, напоминает РИА Новости.