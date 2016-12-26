Источник в ЗВО: Найдено тело летчика, но не командира Волкова
Источники «Фонтанки» в Западном военном округе уточнили информацию, полученную из штаба поисковой операции в районе крушения военного борта Ту-154 в Черном море.
По данным собеседника из ЗВО, к вечеру 26 декабря спасатели действительно подняли со дна тело одного из членов экипажа, которого поначалу приняли за командира воздушного судна Романа Волкова. Однако впоследствии оказалось, что найден другой летчик — ошибка могла произойти из-за состояния тела и отсутствия погон на летном комбинезоне.
Ранее сообщалось, что количество задействованных в поисковой операции специалистов увеличено до 3,5 тысяч, работают 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата. По официальным данным Минобороны на 15.00 26 декабря, подняты 11 тел и 154 фрагмента.
Справка:
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.