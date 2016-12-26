Источник в ЗВО: Найдено тело летчика, но не командира Волкова

Источники «Фонтанки» в Западном военном округе уточнили информацию, полученную из штаба поисковой операции в районе крушения военного борта Ту-154 в Черном море.

По данным собеседника из ЗВО, к вечеру 26 декабря спасатели действительно подняли со дна тело одного из членов экипажа, которого поначалу приняли за командира воздушного судна Романа Волкова. Однако впоследствии оказалось, что найден другой летчик — ошибка могла произойти из-за состояния тела и отсутствия погон на летном комбинезоне.

Ранее сообщалось, что количество задействованных в поисковой операции специалистов увеличено до 3,5 тысяч, работают 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата. По официальным данным Минобороны на 15.00 26 декабря, подняты 11 тел и 154 фрагмента.