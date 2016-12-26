В Петербурге подпольные бизнесмены отправятся на скамью подсудимых за азартные игры

Обвиняемые в организации подпольного казино в Красногвардейском районе Петербурга предстанут перед судом.

Алексей Нецветаев и Александр Иорданский обвиняются по 171 статье УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору), о завершении следствия в отношении их 26 декабря сообщает Горпрокуратура.

По версии следствия, подельники разделили труд по организации нелегального бизнеса. Как считают правоохранительные органы, Иорданский нашел подходящее помещение в одном из нежилых домов Красногвардейского района, а Нецветаев купил 14 игровых автоматов. Клиенты начали приходить в казино в июне 2015 года. Предположительно с этого времени Нецветаев и Иорданский успешно обеспечивали свое игорное заведение всем необходимым и собирали прибыль. Казино просуществовало до июля 2016 года.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.