В Британии предотвратили теракт

Британские спецслужбы предотвратили теракт с использованием бомбы, замаскированной под мобильный телефон, который планировал устроить представитель запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на полицию.

Полиции удалось предотвратить теракт, который планировалось устроить накануне Рождества, и арестовать двух человек по данному делу. Как отмечается, они замаскировали бомбу под мобильный телефон. Тем не менее полиция не раскрывает информацию о том, где предполагалось устроить теракт.

«Мунир Хассан Мохаммед, 35-летний беженец из Эритреи, обвинен в подготовке теракта, членстве в ИГ, а также хранении инструкции, в которой говорится, как сделать взрывное устройство в мобильном телефоне. 32-летней Роуанде Эль-Хассан предъявлены схожие обвинения, за исключением членства в ИГ», — сообщает газета.