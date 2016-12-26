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26.12.2016 17:50

Горожане к Новому году собрали для нуждающихся более тонны подарков

Благотворительная организация «Ночлежка» подвела итоги новогодней акции «Мандаринка и тушенка»: было собрано более тонны подарков для бездомных людей. Раздавать подарки начнут 27 декабря.

Как рассказали в организации, для праздничной выдачи волонтеры расфасовали 500 комплектов новогодних подарков из продуктов, предметов гигиены и теплых вещей – их по расписанию будут выдавать до конца этой недели во всех проектах «Ночлежки». Заранее подарки будут вручать на стоянках «Ночного автобуса» и на приеме в консультационной службе организации, а в двух пунктах обогрева и в приюте на Боровой улице их подарят бездомным людям в саму новогоднюю ночь. Оставшиеся продукты и предметы гигиены «Ночлежка» будет выдавать нуждающимся людям после праздников.

Волонтеры проекта «Хурма» под руководством журналиста Насти Дмитриевой связали для новогодних подарков бездомным 350 комплектов теплых вещей – шарфов, шапок и носков.

«В нашу акцию ввязались Петербург, Москва, Петрозаводск, Орел, Уфа, Красноярск, Тверь, Берлин, Таллин, Тихвин, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Дубна, Вологда, Новомосковск, Севастополь и еще несколько городов, деревень и сел. Самый юный участник, связавший шарф, – 11-летняя Варя из Петербурга, перевязывавшая его три раза для лучшего результата. А принимать и фасовать наши теплые вещи помогали шесть самых юных волонтеров от 1 годика и 3 месяцев до 7 лет», – рассказывает координатор проекта «Хурма» Настя Дмитриева.

«Это была рекордная новогодняя акция для нас – мы вывозили и вывозили продукты и предметы гигиены из точек сбора, и люди еще продолжают нести их! Было очень много трогательных моментов: например, Лужский консервный завод по своей инициативе выделил большую партию тушенки для акции. Одна неизвестная нам компания сама добавила в подарки дополнительный пункт – и привезла нам 50 кг бананов. В детских садах, школах, кружках, коммерческих компаниях и государственных учреждениях люди собирали подарки для бездомных людей к Новому году. Это очень дорогой итог уходящего года – самые разные люди сочувствуют бездомным и пытаются помочь. Большое спасибо всем, кто поддержал «Мандаринку и тушенку» – неважно, одной пачкой печенья или огромной коробкой продуктов», – поблагодарила Виктория Рыжкова, координатор акции «Мандаринка и тушенка».


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