Полиция Петербурга нашла 760 тысяч долларов при задержании подозреваемых в угоне автомобиля
У угонщиков дорогого внедорожника в Петербурге нашли крупную сумму денег и специальное оборудование.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Петербургу, правоохранительные органы задержали трёх мужчин по подозрению в краже автомобиля Toyota Land Cruiser 200, приблизительной стоимостью 5 млн рублей. Автомобиль был угнан в октябре 2016 года по Фрунзенском районе города.
В ходе обысков у злоумышленников было изъято специальное оборудование для взлома машин и запуска двигателя, оружие, боеприпасы и 760 тысяч долларов или около 45 миллионов рублей.
Следствие выясняет, причастны ли задержанные к другим подобным эпизодам. Решается вопрос о предъявлении им обвинений.