В «Новой Охте» отметили наступающий Новый год

В эту субботу жители комплекса «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ненадолго отложили предновогоднюю суету, чтобы отпраздновать приближающиеся праздники со своими соседями.

Несмотря на активную подготовку к Новому году, жители и дольщики «Новой Охты» провели выходной день на территории комплекса, где в течение несколько часов проходили разнообразные конкурсы с памятными ценными призами от партнеров. Также можно было попробовать вкусные угощения и присмотреть новогодние подарки и предметы декора на ярмарке работ жителей, повесить на елку желаний новогодние украшения, сделанные своими руками. Для подростков и молодежи был организован небольшой квест по «Новой Охте» с заданиями и загадками.

«Для нашей компании это было не просто мероприятие. Мы его проводили вместе с муниципальным округом «Полюстрово» и соседским центром жителей «Новой Охты». И это первый шаг к созданию и дальнейшему развитию добрососедских отношений в нашем проекте комплексного освоения территории, продуманного до мелочей, – отметила коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Юлия Ружицкая. – Уверена, что жители проведут еще немало интересных мероприятий на территории «Новой Охты», ведь им есть чем поделиться друг с другом».

Напомним, что «Новая Охта» – это уникальный проект от «Группы ЛСР». Здесь будет построена вся необходимая инфраструктуру — от детских садов и школ до торговых точек и поликлиники. ЖК «Новая Охта» считается настоящим микрогородом, в котором созданы необходимые условия для уютной и беззаботной жизни. Дома возводятся из железобетонных изделий, произведенных на новейшем немецком оборудовании.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»