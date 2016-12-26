Предсказано присоединение Северной Америки и Японии к России

В далеком будущем Сибирская и Северо-Американская платформы образуют новый единый суперконтинент. Кроме того, японские острова присоединятся к территории, на которой располагается современная Россия. К такому выводу пришли ученые из иркутского Института земной коры.

Сибирская платформа является кратоном, или древней платформой, фундаментом которой являются докембрийские породы. Около миллиарда лет назад она соединялась с Северо-Американской платформой, образуя территорию площадью 25 миллионов квадратных километров. 600 миллионов лет назад произошел раскол, в результате чего возник палеоазиатский океан. Тем самым начались процессы, которые привели к появлению современных материков.

По словам член-корреспондента РАН Дмитрия Гладкочуба, имеющиеся сегодня результаты, наработки, модели позволяют прогнозировать, как континенты будут располагаться друг относительно друга в геологическом будущем. «Прогноз на 250 миллионов лет вперед уже сделан. Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки, то есть снова завершится определенный суперконтинентальный цикл, будет образован новый суперконтинент», — сообщил ученый на научной сессии Общего собрания СО РАН.

Согласно прогнозам геологов, острова Японии «присоединятся» к России только через 30 миллионов лет.