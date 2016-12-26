Консультации по новому заседанию Совета Россия – НАТО пройдут в начале года

Консультации по проведению следующего заседания Совета Россия — НАТО (СРН) начнутся после новогодних праздников, Россия открыта к диалогу и считает, что он важен сам по себе, заявил постпред при НАТО Александр Грушко.

Предыдущее заседание СРН на уровне постпредов прошло в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 19 декабря. За 2016 год прошли три такие встречи, тогда как в 2015 году не состоялось ни одной.

«Мы открыты к диалогу. Еще раз напомню о том, что не мы замораживали работу совета. Хотелось бы, в идеале, чтобы заседания носили добавочную стоимость какую-то, хотя сам диалог важен, и не надо приуменьшать его значение», — сказал Грушко.

По его словам, диалог «важен хотя бы с той точки зрения, что мы обмениваемся нашими оценками ситуации и, возможно, это помогает всем сторонам понимать мотивацию друг друга, то, что больше заботит, а это одно из условий более продуктивного разговора».

Комментируя возможные сроки заседания, постпред заявил: «Посмотрим, переживем Новый год и начнем, наверное, потихонечку консультироваться относительно созыва нового заседания», передает РИА Новости.