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26.12.2016 16:56

Киргизия не подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза подписали только три страны, участвовавшие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на уровне глав государств, Киргизия документ не подписала, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания.

«Все документы подписаны, кроме первого вопроса повестки дня, три страны подписали заявление о развитии торговой политики ЕАЭС, Киргизия не подписала, и второй документ — это Таможенный кодекс — три страны подписали, киргизская сторона не подписала Таможенный кодекс», — сказал Саркисян.

Он отметил, что, говоря о трех странах, подписавших документ, имел в виду страны – участницы сегодняшнего заседания. Белорусская сторона в заседании ВЕЭС не участвовала, передает РИА Новости.

«Остальные документы подписаны», — добавила он.


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