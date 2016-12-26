Владельца похоронного бизнеса подозревают в угрозах изувечить тела петербуржцев

Владелец похоронного бизнеса Александр Андреев задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что он и его соучастники брали деньги с семей усопших, угрожая изувечить трупы.

Как 26 декабря сообщает Следственный комитет Петербурга, подозреваемый был задержан по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, генеральный директор ООО «Петергоф» Александр Андреев и ряд других неустановленных лиц орудовали в Ломоносове с 2014 года. Злоумышленники обманывали скорбящих родственников и брали с последних деньги за услуги по подготовке тела к погребению, которые государство предоставляет бесплатно.

«Имели место случаи, когда соучастники угрожали потерпевшим нанесением повреждений телам их умерших родственников», – добавили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Всего в период с 2014-го до августа 2016-го от действий злоумышленников пострадали пять семей. Общая сумма нанесенного ущерба — 120 тысяч рублей.