В Петербурге предприниматель заплатил алименты из-за страха лишиться водительских прав

Страх остаться без прав вынудил петербургского предпринимателя заплатить 70 тысяч на содержание сына.

Судебные приставы добились погашения ещё одного долга по алиментам. Как сообщили 26 декабря в пресс-службе УФССП по Петербургу, в должниках оказался 47-летний индивидуальный предприниматель: мужчина перестал платить деньги на содержание сына. Когда долг достиг 70 тысяч рублей, судебные приставы через банк стали удерживать деньги. Узнав об этом, мужчина явился на прием к исполнителям и потребовал объяснений. Там приставы вручили алиментщику еще и постановление об ограничении в пользовании правом на управление автомобилем. Эта мера оказалась весьма действенной: забыв про свои же слова о высоких ценах и небольшой зарплате, коммерсант поспешил в банк и выплатил в пользу сына сразу всю сумму долга.

Приставы отмечают, что угроза остаться без машины благоприятно действует на родительские чувства петербургских алиментщиков — из 4300 постановлений об ограничении в использовании водительским удостоверением в 2016 году 2700 запретов коснулось именно алиментщиков.