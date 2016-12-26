Ученые намерены послать сигналы к ближайшей экзопланете

Ученые собираются отправить в космос приветственное послание. О своих планах они рассказывают в статье, опубликованной в журнале Nature Physics.

Учрежденная в 2015 году организация METI (Messaging Extra Terrestrial Intelligence) планирует к концу 2018 года отправить радио- или лазерные сигналы с приветствиями внеземным цивилизациям к планете ближайшей к нашей галактике звезды Проксима Центавра и к более далеким, находящимся в сотнях и тысячах световых лет от нас. Это будет первая отправка повторяющихся сигналов в одни и те же точки. «Если мы хотим начать общение, которое затянется на много поколений, нам нужно учиться и обмениваться информацией», – считает Дуглас Вакоч, президент METI.

Человечество и ранее пыталось установить контакт с внеземными цивилизациями. Одно из первых сообщений было отправлено в 1974 году из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико в направлении шарового звездного скопления М13. Добираться туда сигналу придется 25 000 лет. Раньше всего будет принято послание, отправленное в 2008 году к звезде Глизе 581, – оно дойдет уже к 2029 году.