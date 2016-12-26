Россия готова восстановить военные связи с НАТО

Россия готова к восстановлению военных связей с НАТО, сказал постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.

«У нас получается откровенный разговор», — сказал Грушко в ходе видеомоста Москва — Брюссель, комментируя итоги последних контактов по линии Россия — НАТО.

Одной из задач, сказал он, должно быть восстановление нормальных связей по линии военных. «Российская Федерация к этому готова, на предыдущем заседании Совета Россия — НАТО наши военные сформулировали целый ряд предложений», — добавил Грушко.

Тем не менее, по словам российского посла, в 2016 году в отношениях между сторонами не произошло существенных изменений. «Решение Варшавского саммита (НАТО. — RNS) об усилении восточного фланга альянса обрастали конкретикой. Маховик запущен, и остановить его будет очень трудно», — сказал Грушко.